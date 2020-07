Addio a Mario Zanni del Bar Mario, il locale cantato da Ligabue

È scomparso all’età di 80 anni Mario Zanni, che a lungo aveva gestito il locale a San Martino in Rio cantato da Ligabue in diverse canzoni del rocker di Correggio. Come riferito da diverse testate e giornali locali, Zanni è morto a seguito di alcune complicazioni legate a una serie di acciacchi fisici. I funerali avranno luogo oggi, 11 luglio, presso la chiesa parrocchiale di San Martino in Rio.

Il Bar Mario, raccontato dal cantautore reggiano non solo nella sua canzone che prende il titolo dal nome del locale ma anche in molti altri suoi brani, prima di diventare meta di pellegrinaggio da parte dei fan del rocker - anche dopo il cambio di gestione - era il luogo in cui Luciano Ligabue si trovava con gli amici. Per il momento il Liga non ha ancora condiviso, attraverso i propri profili social, un messaggio in ricordo di Mario Zanni.

Caricamento video in corso Link

Oltre al singolo “Bar Mario”, contenuto insieme a “Anime in plexiglass” nel 45 giri del 1988 - inciso da Ligabue insieme agli Orazero - e poi incluso nell’eponimo album di debutto del rocker del 1990, altre canzoni presentano riferimenti al locale come, per esempio, “Walter il mago”, “I duri hanno due cuori” e “Certe notti”.

Caricamento video in corso Link

La figura di Mario Zanni ha, inoltre, ispirato il personaggio del film di Luciano Ligabue del 1998, “Radiofreccia”, interpretato da Francesco Guccini. Il cantautore modenese nel lungometraggio ha interpretato il proprietario del bar Laika, il barista Adolfo, che porta i protagonisti alla scoperta delle radio libere.