Extraliscio, ‘GiraGiroGiraGi’ è la canzone del 103esimo Giro d’Italia: video

La canzone ufficiale che accompagnerà la centotreesima edizione del Giro d’Italia è stata affidata agli Extraliscio. “GiraGiroGiraGi” è il titolo del brano della band di Moreno “il Biondo” Conficconi, Mauro Ferrara e Mirco Mariani. Quest’ultimo ha collaborato alla stesura del testo della canzone con Gino De Crescenzo - noto come Pacifico - ed Elisabetta Sgarbi, che ha curato la direzione artistica dell’intero progetto.

La canzone, disponibile da oggi - 10 luglio - e accompagnata dal video animato realizzato da Michele Bernardi e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), conta della partecipazione della voce di Antonio Rezza che si cimenta in una personale interpretazione di una telecronaca sportiva.

A proposito del brano gli Extraliscio, in un comunicato stampa, hanno dichiarato:

“Una banda di paese stralunata suona per le strade d’Italia e anticipa l’arrivo della tappa, il suono dei raggi impazziti avverte la gente che sta per arrivare e quello dei rocchetti sfiniti è un ritmo faticoso e romantico, è un ritmo che ‘GiraGiroGiraGi’. Poi una voce megafonata annuncia il passaggio del primo eroe in fuga tra vigneti, salite, discese, rintocchi di campane, grida di gioia e trombette! Perché è una grande festa, è una grande gioia per tutta l’Italia e il suo Campione!”