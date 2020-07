Usa, paura per Naya Rivera (star di 'Glee' e cantante): la polizia teme che possa essere annegata

Naya Rivera, attrice e cantante statunitense, nota ai più per aver interpretato il personaggio di Santana Lopez nella serie televisiva "Glee", trasmessa dal 2009 al 2015 e popolarissima tra i giovani (lanciò anche la carriera di Lea Michelle e di Cory Monteith, quest'ultimo morto nel 2013 a causa di un mix di eroina e alcol, a soli 31 anni), sarebbe annegata nel Lago Piru, in California. Lo riferiscono alcune testate e network internazionali: tra queste anche il New York Times, il Daily Mail e la CBS, emittente radiotelevisiva statunitense, che citano quanto fatto trapelare dal dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura. La Rivera - 33 anni - aveva noleggiato una barca ed era stata vista allontanarsi dalla riva con a bordo il figlio, 4 anni. L'imbarcazione non è tornata indietro ed è stata avvistata tre ore dopo da un altro navigante al largo del lago: dentro, però, non c'era l'attrice e cantante, ma solo il bambino. Le autorità temono che l'ex star di "Glee" sia annegata.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Le ricerche delle autorità sono cominciate subito dopo l'allarme del navigante. Il bimbo ha fatto sapere di essere risalito sulla barca dopo aver fatto il bagno insieme alla madre e di non averla più vista. Lo sceriffo ha detto ai cronisti: "Potrebbe trattarsi di un caso di annegamento". Sommozzatori, elicotteri e droni sono attualmente all'opera per ritrovare il corpo.Dopo aver interpretato, tra gli Anni '90 e Duemila, alcuni piccoli ruoli in serie televisive americane, Naya Rivera si fece conoscere dal grande pubblico proprio grazie alla serie musicale ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, premiata pure agli Emmys e ai Golden Globes. Nel 2013 pubblicò il singolo "Sorry", inciso insieme al rapper statunitense Big Sean, con cui ebbe una relazione poi finita l'anno successivo. Nel 2014 la Rivera convolò a nozze con il nuovo compagno Ryan Dorsey e dalla loro unione nacque Josey Hollis. Nel 2017 l'attrice e cantante venne arrestata dopo essere stata accusata dal marito di violenza domestica (fu rilasciata su cauzione di 1.000 dollari). I due divorziarono nel 2018.