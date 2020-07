Massive Attack, sui social indizi su un EP intitolato 'Eutopia'

Con una serie di post pubblicati oggi sui canali social ufficiali dei Massive Attack, gli alfieri del trip hop - oggi un duo formato da Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall - hanno lasciato intendere di essere pronti al ritorno con un nuovo progetto discografico, più precisamente un EP, intitolato "Eutopia".

Le stesse immagini sono state rilanciate anche da Del Naja attraverso i propri account social personali. Se effettivamente l'ipotesi di una nuova uscita dovesse trovare riscontro, "Eutopia" rappresenterebbe il primo progetto discografico della formazione di Bristol dai tempi di "Ritual Spirit" e "The Spoils / Come Near Me", rispettivamente un EP e un sette pollici entrambi pubblicati nel 2016.

Lo scorso 14 febbraio è stata fatta trapelare una collaborazione tra Del Naja e Liberato, il misterioso cantante napoletano, che ha coinvolto il collega britannico - il cui padre si trasferì negli anni Sessanta da Napoli a Bristol - per il brano “We come from Napoli”, parte della colonna sonora del film di Francesco Lettieri "Ultras" alla realizzazione del quale ha preso parte l'artista inglese Gaika.