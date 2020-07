Pearl Jam, il cuore è a Imola: il messaggio per i fan italiani

Nel giorno in cui avrebbero dovuto esibirsi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, i Pearl Jam sorprendono i fan italiani con un post pubblicato sui loro canali social ufficiali. Niente di così sofisticato: un brevissimo saluto da parte di Eddie Vedder e soci per dimostrare la loro vicinanza a chi aveva acquistato i biglietti per il concerto che li avrebbe visti presentare i brani del loro nuovo album "Gigaton", poi posticipato al 2021 a causa delle restrizioni legate al coronavirus.

Here's the setlist from Pearl Jam's 2006 Bologna show. It was one of the five Italy shows featured in Immagine in Cornice.



Vi stiamo pensando, Imola 🇮🇹 pic.twitter.com/zvQuimi3pO — Pearl Jam (@PearlJam) July 5, 2020

"Vi stiamo pensando, Imola", scrivono i Pearl Jam su Twitter, pubblicando poi la scaletta del concerto che nel settembre 2006 - quattordici anni fa - vide la band statunitense esibirsi sul palco dell'allora PalaMalaguti di Casalecchio di Reno, a Bologna (oggi UnipolArena). L'apertura con "Elderly woman behind the counter in a small town", la chiusura con "Indifference" e nel mezzo pezzi come "Do the evolution", "Given to fly", "Alive", "Baba O'Riley" degli Who.