U2: arriva 'Heartland', il nuovo film-concerto. Tutti i dettagli

Un nuovo film-concerto targato U2. La band guidata da Bono tornerà presto al cinema con un nuovo documentario, dopo "Rattle and hum" del 1988, "Linear" del 2009 e "From the sky down" del 2011. Negli ultimi mesi gli U2 hanno lavorato insieme al regista olandese Anton Corbijn, già al fianco di Depeche Mode, Coldplay, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Nirvana e lo stesso gruppo irlandese, a un film che racconta il tour del 2017 legato al trentennale dell'album "The Joshua Tree". Il documentario si intitola "Heartland", come una delle canzoni contenute all'interno di "Rattle and hum" (il disco uscito subito dopo "The Joshua Tree", nell''88 - ma il brano fu in parte registrato proprio durante le sessions del 1987). La pellicola era attesa nelle sale cinematografiche questo mese, ma a causa della pandemia da Covid-19 la sua uscita è stata posticipata.

Una nuova data di distribuzione non è stata ancora fissata. Bono ha parlato del progetto in una recente intervista concessa alla rivista musicale britannica "Q", facendo sapere che parte delle riprese si sono svolte anche di fronte al Parco nazionale del Joshua Tree, in California, che ispirò il disco celebrato dalla band nel 2017 a trent'anni dalla sua uscita: