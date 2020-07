Sufjan Stevens, ascolta il nuovo (lunghissimo) brano ‘America’

Nuova musica per Sufjan Stevens, che ha pubblicato oggi il primo estratto, “America”, dal suo prossimo album, “The Ascension”. Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è disponibile solo in digitale e sarà pubblicato su vinile 12” il prossimo 31 luglio con la canzone “My Rajneesh” come B-side.

Lunga ben 12 minuti e scritta originariamente nel corso delle sessioni che hanno portato alla nascita, nel 2015, del settimo album in studio del cantautore, “Carrie & Lowell”, la canzone è infine approdata oggi, 3 luglio, sul web. “Sono rimasto perplesso dalla canzone quando l’ho scritta per la prima volta. Perché sembrava vagamente gretta e distante miglia da tutto il resto [che c’era] su ‘Carrie & Lowel’", ha spiegato l’artista stando a quanto riportato dalla statunitense Pitchfork a proposito di “America”. Prosegue ancora Sufjan Stevens: “Quindi l'ho accantonata. Ma quando ho tirato fuori il demo alcuni anni dopo sono rimasto scioccato dalla sua presenza. Non potevo più metterla da parte come arrabbiata e superficiale. La canzone stava chiaramente articolando qualcosa di profetico e vero, anche se in quel momento non ero stato in grado di identificarlo. Fu allora che vidi un percorso chiaro verso ciò che dovevo fare dopo”.

Il cantautore nato a Detroit ha ampliato negli ultimi anni il suo pubblico grazie alla canzone "Mystery of Love", composta da Stevens per la colonna sonora del film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” (2017). L’artista ha debuttato nel mercato del disco nel 1999 con “A Sun Came” e ha all’attivo sette album, l’ultimo dei quali, “Carrie & Lowell”, risale al 2015. Il suo seguito, “The Ascension”, è atteso per il 25 settembre prossimo.