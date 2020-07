Il cantante degli Spandau Ballet uscito dal gruppo tentò il suicidio

Non ebbe lunga vita l'esperienza di Ross William Wild quale cantante degli Spandau Ballet. Furono solo undici mesi, tra il 2018 e il 2019. Una esperienza breve, ma che ha lasciato un segno profondo. Tanto che ora il cantante ha rivelato, in una intervista con il quotidiano inglese The Sun, che dopo aver lasciato la band inglese tentò addirittura il suicidio.

Spandau Ballet would like to thank Ross William Wild for his brilliant performances with them last year and wish him every success with his band, Mercutio, and the many other exciting projects he’s working on at the moment. pic.twitter.com/rcCqTeOE4J — Spandau Ballet (@SpandauBallet) May 24, 2019

Questo il racconto di Wild ai taccuini del giornale britannico: “Dissi agli Spandau che volevo andarmene e loro mi augurarono buona fortuna. Non potevo permettermi di essere lasciato su uno scaffale, senza sapere da dove potesse provenire il mio prossimo pasto. Quindi il giorno dopo costrinsero Martin Kemp ad andare a 'This Morning' e a comportarsi come se fossi stato messo da parte. Non ho nemmeno avuto modo di dire che li avevo lasciati, di sentire la mia storia. Ero davvero umiliato per come male mi avevano trattato per lungo tempo. È stato allora che ho cercato di uccidermi e sono finito in ospedale a Cannes.”

Il musicista nel maggio del 2019 era a Cannes in occasione del festival cinematografico quando sentì parlare dell'intervista a Martin, che "lo colpì come una tonnellata di mattoni". Attese che il suo amico fosse fuori casa e tentò di togliersi la vita, ma questi riuscì comunque a lanciare un allarme, come ha spiegato Ross: ''Scrissi qualcosa di criptico su Facebook, una cosa come, 'Meglio bruciare che svanire', lui intuì qualcosa.''

Ross William Wild è ancora intimo amico del bassista Martin Kemp e del sassofonista Steve Norman, ma non ha il medesimo rapporto con Gary Kemp e con il management della band.

Ora, Ross è in una nuova band chiamata Mercutio e crede che i suoi componenti gli abbiano salvato la vita. E dice: “Con gli Spandau, fui spinto a diventare qualcosa che non ero (...) ero perso. Ma questi ragazzi mi hanno fatto venire voglia di combattere i miei demoni e affrontare la depressione che mi era stata diagnosticata. La collaborazione è ciò che mi ha fatto superare questo ostacolo. Questo mi ha fatto capire che i Mercutio sono ciò che voglio fare.”