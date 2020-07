Le brevi di oggi, 2 luglio: Jay Z, Dardust, Dodi Battaglia

Jay Z è stato costretto ad annullare il suo "Made in America", festival in programma a Philadelphia il prossimo settembre, a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. L'edizione 2020 non si terrà, come ha fatto sapere il rapper tramite un comunicato stampa diffuso da Roc Nation, la sua società: "Stiamo combattendo contemporaneamente contro diverse pandemie, Covid-19, il razzismo istituzionalizzato e la brutalità della polizia. Questo è il momento di proteggere la salute dei nostri artisti, dei fan, dei partners e della comunità".

Dardust torna in concerto dopo lo stop forzato. Il musicista e produttore marchigiano ha annunciato alcune date che lo vedranno esibirsi dal vivo tra luglio e agosto, per gli spettacoli della serie "Lost in space":



25 luglio – Festa della Marina – San Benedetto del Tronto (AP)

31 luglio – La rocca del Leone – Castiglione del lago (PG)

28 agosto – Ulisse Fest – Rimini

Uscirà il 10 luglio il vinile (180 grammi) e l'album fotografico "Perle 2", il nuovo progetto dell'ex Pooh Dodi Battaglia. Si tratta del disco dal vivo, in edizione limitata e autografata, del suo ultimo tour. C'è anche un inedito: è "Sincerity", scritto con Marcello Balena.