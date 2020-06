Il Volo, rinviati al 2021 i concerti in Italia: le nuove date

Sono stati rinviati all'estate del 2021 i quattro concerti in Italia che Il Volo aveva previsto per la prossima bella stagione: il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha mantenuto lo schema comunicato in un primo momento - e poi rimandato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - fissando due date all'Arena di Verona per fine agosto e altri due appuntamenti al Teatro Antico di Taormina per inizio settembre. Ecco le date comunicate ufficialmente:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

I biglietti già emessi saranno ritenuti validi per le corrispondenti nuove date.

Il trio, che lo scorso anno ha celebrato il decennale di attività, è reduce da un tour da venti dati in nordamerica concluso lo scorso mese di gennaio: tra le venue toccate dalla formazione nel corso dell'ultima escursione oltreoceano sono da citare il Centre for the Performing Arts di Toronto, la storica Radio City Music Hall di New York, il Chicago Theater di Chicago, l'MGM National Harbor di Washington, il Fox Theater di Detroit e la Winspear Opera House di Dallas.