Spoon: escono le ristampe in vinile di otto album

Il catalogo degli Spoon sarà disponibile quest’anno per la prima volta in tutto il mondo su vinile e CD. La serie Slay On Cue vedrà la ristampa dei primi otto album della band nelle loro edizioni originali: “Telephono” (1996), “Soft Effects” EP (1996), “A Series Of Sneaks” (1998), “Girls Can Tell” (2001), “Kill The Moonlight” (2002), “Gimme Fiction” (2005), “Ga Ga Ga Ga Ga” (2007) e “Transference” (2010). Commenta il frontman della band texana Britt Daniel: “Alcuni di questi album non sono mai stati disponibili su vinile o CD per anni, e in alcuni posti, non sono mai usciti.”

L’annuncio di oggi è accompagnato dalla versione restaurata del video di “Small Stakes” il classico tratto dall'album “Kill The Moonlight”, sviluppato dalla pellicola 8mm originale. Dice Daniel al proposito: “È uno sguardo alla vita in studio nel 2002, durante le registrazioni di Kill The Moonlight, girato dal nostro amico Peter Simonite.”

Questo a seguire il calendario delle uscite:

24 luglio

Telephono / Soft Effects EP

14 agosto

A Series Of Sneaks / Girls Can Tell / Kill The Moonlight

11 settembre

Gimme Fiction / Ga Ga Ga Ga Ga/ Transference