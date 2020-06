I Tenacious D per scrivere "Tribute" si sono ispirati a...

“Tribute” è il primo singolo estratto dal primo album di Jack Black e Kyle Gass, ovvero i Tenacious D, pubblicato quasi venti anni fa, nel 2001. In una intervista rilasciata a Zane Lowe il duo ha indicato quale è stata la fonte che ha ispirato la composizione del brano...anche se le opinioni non convergono del tutto.

Gass ha infatti dichiarato che la canzone si ispira palesemente a "One", la hit dei Metallica. Black però non condivide questa idea e ha dichiarato:

“Quando parlavamo della più grande canzone del mondo, all'epoca qualcuno diceva che era “One” dei Metallica. Ma davvero, non si può dire che questa sia stata una fonte di ispirazione maggiore di "Stairway To Heaven"”.

Gass, difendendo la sua posizione, ha tenuto a dichiarare:

“(I Metallica) andavano in luoghi in cui la gente normalmente non andava. Erano molto emozionanti. Sembrava molto importante.”

Ripresa la parola, Black riguardo a “One” e ai Metallica ha cercato di trovare un punto di contatto:

“Si può dire che è la migliore canzone (dei Metallica) perché ogni volta che li vedi dal vivo, la tengono sempre per il finale. Sanno che la gente aspetta "One"”.

Aggiungendo che un'altra forte influenza per la scrittura di “Tribute” l'ha avuta anche "The Devil Went Down To Georgia" della Charlie Daniels Band poiché, questa come quella, presenta il patto faustiano tra il cantante e Satana.

“Esiste una grande tradizione sulla battaglia contro Satana nella musica rock'n'roll e anche prima del rock'n'roll. E di tutte, penso che "The Devil Went Down To Georgia" ne è, di quella storia, probabilmente la versione più potente e iconica."

I prossimi progetti dei Tenacious D prevedono un tour negli Stati Uniti in vista delle elezioni americane che si terranno il 3 novembre, ma il tutto è molto in forse a causa della pandemia dovuta al coronavirus. Il 15 settembre, invece, uscirà la graphic novel intitolata 'Post-Apocalypto', basata sul loro ultimo album, che ha lo stesso titolo, pubblicato nel 2018.