Antonio Fresa: esce "Vatican Chapels - A soundtrack experience"

Il 26 giugno esce - per la Adesiva Discografica di Paolo Iafelice - la colonna sonora scritta da Antonio Fresa per accompagnare i turisti nella visita alle Vatican Chapels che si trovano nel bosco della Fondazione Giorgio Cini, all’estremità dell’isola veneziana di San Giorgio Maggiore. "Vatican Chapels - A soundtrack experience" contiene undici brani firmati dal musicista napoletano. Protagonisti delle composizioni di Fresa sono prevalentemente il pianoforte e gli archi, con il contributo di pochi altri strumenti. Registrato allo Splash Studio da Massimo Aluzzi e Andrea Cutillo, il disco sarà distribuito da Self. La produzione esecutiva è di Ilaria D’Uva.