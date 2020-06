Billie Eilish, ordine restrittivo permanente per un fan

Dopo l’ordine restrittivo temporaneo emesso dalle autorità competenti il mese scorso nei confronti di Prenell Rousseau, fan ventiquattrenne, originario di New York, di Billie Eilish che aveva messo in atto comportamenti molesti presentandosi più volte, anche di notte, presso l’abitazione losangelina della giovane popstar, ora il provvedimento è stato convertito in permanente, si apprende dallo storico magazine britannico New Musical Express. Rousseau, arrestato per violazione di domicilio, aveva citofonato a casa della Eilish una prima volta in cui il padre della ragazza gli aveva detto che la cantante non viveva là. Questo non era però servito a dissuadere il fan, che è tornato più volte nei pressi dell’abitazione. “Mio padre gli ha più volte chiesto di andarsene, ma si è rifiutato”, ha raccontato la voce di “bury a friend” a proposito della vicenda che ha infine spinto la famiglia a sporgere denuncia.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell ha esordito lo scorso anno nel mercato del disco con uno dei debutti, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, che ha attirato più attenzione degli ultimi anni. Al disco è seguito qualche mese dopo il live “Live at Third Man Records”. Quest’anno, invece, l’artista ha pubblicato il brano composto per la colonna sonora di “James Bond - No Time to Die” “No Time to Die”, realizzato come di consueto in collaborazione con il fratello Finneas O'Connell. La cantante californiana avrebbe dovuto esibirsi sul palco degli I-Days di Rho, Milano, quest’estate, ma il concerto è stato annullato, così come l’intero festival. Nella stessa location Billie Eilish si era esibita nel settembre 2019: nell’attesa che torni a trovarci potete consolarvi con la nostra recensione del live.