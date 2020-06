Bruce Hornsby annuncia l'uscita di “Non-Secure Connection”

Il prossimo 14 agosto verrà pubblicato il nuovo album del 65enne cantautore Bruce Hornsby intitolato “Non-Secure Connection”. Il disco è stato anticipato dalla uscita del singolo “My Resolve”. Al suo fianco il cantautore e polistrumentista James Mercer (Shins e Broken Bells). Nella tracklist dell'album è inclusa "Anything Can Happen", canzone scritta insieme a Leon Russell, si è stati in grado di recuperare il brano grazie a una demo registrata dai due insieme oltre 25 anni fa.

Il disco è prodotto principalmente da Hornsby che è stato coadiuvato in alcuni brani da Justin Vernon (Bon Iver), Brad Cook (Sharon Van Etten, Hiss Golden Messenger) Wayne Pooley (Bon Iver, Jack DeJohnette) e Tony Berg (Phoebe Bridgers, Andrew Bird, Aimee Mann). In “Non-Secure Connection” vi è il contributo musicale oltre che del già citato James Mercer, anche di Justin Vernon, Jamila Woods, Leon Russell, Vernon Reid, Rob Moose, Hideaki Aomori dei yMusic, The Orchestra of St. Hanks e della sua abituale band i Noisemakers.

Tracklist:

Cleopatra Drones

Time, The Thief

Non-Secure Connection

The Rat King (featuring Rob Moose)

My Resolve (featuring James Mercer)

Bright Star Cast (featuring Jamila Woods e Vernon Reid)

Shit’s Crazy Out Here

Anything Can Happen (featuring Leon Russell)

Porn Hour

No Limits