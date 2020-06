Concerti 2020, Benji & Fede all’Arena di Verona nel 2021

Il duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato che il concerto di Benji & Fede presso l’Arena di Verona, originariamente previsto per lo scorso 3 maggio e poi annullato a causa dell’emergenza Coronavirus, andrà in scena l’anno venturo. I due artisti si esibiranno sul palco della storica venue veronese il 3 maggio 2021.

I biglietti per assistere al live sono disponibili sul sito di TicketOne dalle ore 15 di mercoledì 17 giugno 2020 e sarà possibile acquistarli presso tutti i punti vendita TicketOne dalle ore 11 di lunedì 22 giugno 2020. Attraverso un comunicato stampa, Vivo Concerti ha annunciato che “i biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com".

“Non vediamo l’ora di vedervi, non mancate perché sarà l’unico nostro evento di Reunion dopo lo stop”, hanno scritto Benji & Fede sui social, annunciando la nuova data del loro concerto all’Arena di Verona.

Il duo - discograficamente fermo all’album “Good Vibes” del 2019 - ha pubblicato lo scorso 5 maggio il libro “Naked”. Raccontando a Rockol, a margine dell’intervista pubblicata lo scorso maggio, come sono nati l’idea di scrivere un libro e il bisogno di mettere in stop il progetto di Benji & Fede, Benjamin ha spiegato:

“Abbiamo iniziato a scrivere il libro perché volevamo raccontare quegli aspetti un po’ nascosti della nostra personalità e della nostra vita, raccontare ai fan quelle cose che avevamo tenuto per noi stessi. Con il passare dei mesi la situazione è evoluta finché sia io che Fede non abbiamo deciso insieme di mettere in stop il nostro progetto e di prenderci il tempo per lavorare su noi stessi in maniera differente, impiegare il nostro tempo e le energie in maniera differente.”