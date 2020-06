Melvins e Mudhoney, ascolta l'EP in collaborazione "White lazy boy"

Melvins e Mudhoney hanno realizzato un EP "a quatro mani" intitolato "White Lazy Boy": contiene quattro canzoni, due inedite e due cover ("My war" dei Black Flag e "Drive back" di Neil Young).

I musicisti coinvolti sono Buzz Osborne, Dale Crover, Steve McDonald (Melvins), Mark Arm e Steve Turner (Mudhoney).

I due brani inediti, “Walking Crazy” e“Ten Minute Visitation”, sono stati composti dai cinque elementi che suonano nell'EP.

Il disco è pubblicato solo in CD (né in digitale, quindi, né in vinile) ed è tecnicamente già tutto esaurito.

Potete ascoltare qui di seguito le quattro canzoni che lo costituiscono.

"Walking crazy"

Caricamento video in corso Link

"Ten minute visitation"

Caricamento video in corso Link

"My war"

Caricamento video in corso Link

"Drive back"