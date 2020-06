Vasco a cena con Valentino Rossi: le foto sui social

I due Rossi più famosi d’Italia sono andati fuori a cena insieme. Vasco ha infatti fatto tappa a Rimini, dove tra l’altro si trova la sua “Rockisland”, in questi giorni e lì ha incontrato il Dottore per una cena testimoniata da diverse foto condivise dallo stesso rocker di Zocca sui suoi social. “Dopo il Lockdown splendida serata con l’energia di Valentino ci voleva proprio!! God Bless Valeee!”, ha scritto Vasco a commento delle immagini.

Anche quest’anno il rocker emiliano aveva scelto Rimini per le prove del suo tour negli stadi: non più Rockisland, come l’anno precedente, bensì il Teatro Novelli della cittadina romagnola, che sarebbe stato appannaggio di Vasco e dei suoi musicisti per circa due settimane. Dopo le prove l’artista avrebbe inaugurato il suo tour nei festival dell’estate – poi rimandato al 2021 causa Covid-19 – con la data al Firenze Rocks.

Dal punto di vista discografico Vasco è fermo al 2014, quando ha dato alle stampe “Sono innocente”. Da quel momento in poi il Blasco ha però pubblicato gli album dal vivo “Tutto in una notte - Live Kom 015” (2016), “Vasco Modena Park” (2017) e “VascoNonStop Live” lo scorso anno e diversi singoli, l’ultimo dei quali, “Se ti potessi dire”, è del 2019: nonostante in un primo momento Vasco avesse fatto di tutto per lasciarlo intendere, sembra che il brano non sarà l’ultimo del rocker.