Guccini, a luglio l’omaggio ‘Parole che non trovo’ de I Musici di Francesco Guccini e Neri Marcoré

Il 2020 è l’anno delle ottanta candeline di Francesco Guccini, che domani, 14 giugno, celebrerà i suoi ottant’anni. Tra le varie iniziative intese ad accompagnare il Maestrone in questo importante compleanno c’è anche quella de I Musici di Francesco Guccini e Neri Marcoré, pronti a portare alla Cavea Auditorium del Parco della Musica di Roma lo spettacolo a lui dedicato “Parole che non trovo”: l’omaggio andrà in scena il 20 luglio, alle 21, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.

La produzione è stata voluta da Teresa Azzaro, direttore artistico del Festival I Concerti nel Parco, e avrebbe dovuto trovare spazio proprio il giorno del compleanno del cantautore emiliano, come evento inaugurale del Festival I Concerti nel Parco a Casa de Jazz poi annullato causa Covid-19 e riprogrammato il 20 luglio alla Cavea dell’Auditorium.

Per la prima volta oltre a I Musici, progetto formato dai musicisti storici di Guccini (Juan Carlos "Flaco" Biondini, Vincenzo "Vince" Tempera, Antonio Marangolo, Pierluigi Mingotti e Ivano Zanotti) ci sarà anche il cantante e attore Neri Marcoré. Nel corso della serata, presentata in prima assoluta, si prevede un intervento di Francesco Guccini in collegamento.

Uno dei più recenti omaggi in musica al cantautore è il disco tributo "Note di viaggio", il cui secondo capitolo è atteso nei prossimi mesi, nel quale artisti che vanno da Manuel Agnelli a Samuele Bersani, da Luca Carboni a Elisa, interpretano i classici del repertorio di Guccini. Nel disco, prodotto da Mauro Pagani, è presente anche l’inedito “Natale a Pavana”.