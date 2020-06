Shade annuncia il nuovo singolo ‘Autostop’ con un freestyle: video

Il prossimo 16 giugno il rapper torinese pubblicherà il suo nuovo singolo, dal titolo “Autostop”. Per annunciare l’uscita del suo prossimo brano, Shade ha condiviso il video di un freestyle che, intitolato “10 stili in un minuto”, vede Vito Ventura - questo il nome all’anagrafe del rapper - cimentarsi in più generi musicali, rappando su basi di canzoni di altri artisti, sia italiani che internazionali.

“Autostop” segue la pubblicazione del precedente singolo, “Allora ciao”, che, come raccontato dal rapper a margine dell’intervista concessa a Rockol lo scorso gennaio, è uscito “dopo una serie di singoli che ho scritto e non sono usciti perchè erano troppo simili a cose che avevo già fatto. Volevo qualcosa che mi facesse uscire un po’ dalla mia comfort zone”. Il brano uscito lo scorso 10 gennaio era stato annunciato con un freestyle ispirato al film “Ritorno al futuro”.

L’ultimo album pubblicato da Shade è “Truman” (leggi qui la nostra recensione) che, arrivato sul mercato il 16 novembre 2018, include diverse collaborazioni con altri artisti come, tra gli altri, J-Ax, Nitro e Grido.