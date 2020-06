John Prine, ecco la sua ultima canzone: ascolta ‘I Remember Everything’

“I Remember Everything” è il titolo dell'ultima canzone registrata dal cantautore statunitense, scomparso lo scorso aprile in seguito alle complicazioni da Covid-19. Il brano, disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito, è stato scritto da John Prine insieme al suo collaboratore Pat McLaughlin ed è stato prodotto da Dave Cobb.

Il brano è stato presentato dopo l’evento in omaggio alla storica voce del folk americano, “Picture Show: A Tribute Celebrating John Prine”, trasmesso in streaming ieri, 11 giungo, a cui hanno partecipato diversi artisti e celebrità come, tra gli altri, Sturgill Simpson, Brandi Carlile, Kacey Musgraves, Jason Isbell e Bill Murray.

In occasione dell’evento tributo a John Prine trasmesso ieri - il cui video, disponibile su YouTube fino al prossimo 14 giugno, è riportato più avanti - è stata presentata una raccolta fondi a favore dell’associazione Make the Road New York, dell’organizzazione Alive Hospice e di National Alliance on Mental Illness.