Depeche Mode, doppia uscita il 26 giugno: un cd e un cofanetto

Doppia uscita per i Depeche Mode, che il 26 giugno spediranno nei negozi di dischi "Live spirits soundtrack" e "Spirits in the forest": si tratta di un doppio ce e di un cofanetto con il dvd e il Blu-ray del film del concerto alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del "Global Spirit Tour" (la tournée legata all'ultimo album di inediti del gruppo guidato da Dave Gahan), con la regia di Anton Corbijn. Il dvd contiene scene inedite e l'audio intero del concerto. All'interno del cofanetto saranno inclusi anche i due cd "Live spirits soundtrack".

Rivive così su disco "Depeche mode: spirits in the forest", uscito al cinema lo scorso novembre in circa 80 paesi. Il film ha incassato 4,5 milioni di dollari ed è stato visto da oltre 220mila spettatori.

Questa la tracklist del doppio album "Live spirits soundtrack":

DISC 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

DISC 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough