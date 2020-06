Concerti 2020, Green Day: riprogrammate le date italiane

Il mese scorso arrivava la notizia della cancellazione delle due date previste dai Green Day in Italia al Firenze Rocks del capoluogo toscano e al milanese Ippodromo di San Siro. Live Nation lasciava i fan con la promessa di rapidi aggiornamenti, arrivati infine oggi con le nuove date della band di “Minority” nella Penisola: Billie Joe Armstrong e soci si esibiranno il 16 giugno 2021 a Milano e il 17 giugno 2021 a Firenze, negli stessi spazi originariamente previsti. Opening act di entrambe le date saranno gli Weezer.

Rende noto il promoter che “i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati, consultare le nostre FAQ (www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020)”. Per chi desiderasse invece acquistare i biglietti le prevendite sono attive su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La band californiana composta da Billie Joe Armstrong, Mike Dirny e Tré Cool ha pubblicato quest’anno, lo scorso mese di febbraio, il suo più recente capitolo discografico, “Father of All Motherfuckers”, ideale seguito del precedente “Revolution Radio”.