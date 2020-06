San Siro, i residenti contro la demolizione: "È un simbolo culturale di Milano"

Continua la polemica sul destino dello stadio San Siro, che Inter e Milan vorrebbero rimpiazzare con un impianto più moderno, tra le perplessità del Comune e di altre entità coinvolte. Ora arrivano anche i comitati di residenti - solitamente molto attivi, per esempio nel protestare contro i concerti nello stadio. Ma questa volta il loro intervento potrebbe tornare utile anche agli appassionati di musica: come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, uno dei comitati vuole fare ricorso al ministero dei Beni Culturali per la decisione o decisione della Commissione regionale per il patrimonio culturale che aveva di fatti approvato la demolizione, negando il valore monumentale dello stadio Meazza.

Il ricorso è firmato dal "Gruppo verde San Siro", che ha anche avviato una petizione online: si legge: