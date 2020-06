Brian May eletto miglior chitarrista di tutti i tempi dai lettori di Total Guitar

Un paio di settimane fa il chitarrista dei Queen Brian May ha avuto un piccolo infarto, un problema di salute perfettamente superato. Ora gli giunge una notizia, anche questa da batticuore: Total Guitar – un mensile britannico dedicato al mondo della chitarra – lo ha incoronato, dopo un sondaggio con i propri lettori, il più grande chitarrista di tutti i tempi.

Questo il commento rilasciato dal 72enne musicista inglese a Total Guitar:

Sul fatto di avere preceduto Jimi Hendrix, May ha detto:

"Oh mio Dio! Beh, mi fa sentire umile. Jimi è, ovviamente, il mio numero uno. E l'ho sempre detto. Per me, è ancora qualcosa di sovrumano. È come se davvero venisse da un pianeta alieno, e non saprò mai esattamente come ha fatto a fare ciò che ha fatto. E ogni volta che torno a Hendrix, sono elettrizzato e sbalordito, e riesco a ritrovare sempre quella sensazione, o rinuncio a suonare la chitarra, perché non posso confrontarmi, o dovrò davvero affrontarlo in grande stile e provare a fare ciò che è nel mio corpo e nella mia anima. Non smetto mai di imparare da Jimi. Abbastanza stranamente, in questi giorni raramente suono le sue cose, ma in qualche modo sono dentro di me.”