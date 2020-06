RZA, una canzone in tributo a Bruce Lee - ascolta

Il rapper RZA ha registrato una nuova canzone, "Be like water", che sarà inclusa in uno speciale televisivo della ESPN dedicato al famoso attore.

RZA ha spiegato:



"La sua frase 'Be like water, my friend' è l'esempio di come abbia applicato la filosofia alle arti marziali: dice che bisogna adattarsi alle situazioni della vita, come fa l'acqua alla forma del suo contenitore".



Qui il video a cui fa riferimento RZA

Caricamento video in corso Link

e qui la canzone "Be like water".

Caricamento video in corso Link

Non è la prima volta che il rapper esplicita la sua passione per Bruce Lee e i film di kung-fu. Il titolo del primo album dei Wu-Tang Clan, "Enter the Wu-Tang (36 chambers), citava sia l'ultimo film girato da Bruce Lee prima di morire ("Enter the Dragon", 1973) sia il film "The 36th Chamber of Shaolin" dei fratelli Shaw.