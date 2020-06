Amici Speciali: il video del monologo di Irama dedicato a George Floyd

Nel corso della finale di "Amici Speciali", lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico televisivo, Irama si è esibito con un monologo dedicato a George Floyd (qui il video integrale). Per la sua ultima esibizione nel testa a testa con Michele Bravi per la conquista del trofeo, il cantante monzese ha scelto di omaggiare il 46enne afroamericano morto la scorsa settimana dopo essere stato ammanettato e immobilizzato a terra da un poliziotto bianco con un testo scritto dopo aver visto lo scioccante video del decesso, filmato con uno smartphone da un testimone oculare: "Non riesco a respirare / non me ne sono mai accorto / è assurdo respirare, ci pensi mai? / non ce ne accorgiamo nemmeno quando lo facciamo / certo, ora che te l'ho detto ci fai caso / è quasi scomodo, pensaci / non è più così naturale / te lo devi ricordare". E ancora: "Io non sono un vigliacco / io non nascondo il mio inutile respiro dietro uno stupido telefono / io non gli schiaccio la testa sull'asfalto a come lo chiamate... un negro / mentre sua madre lo sta cercando, piangendolo / mentre urla il suo nome a perdifiato e lui ruba il suo ultimo respiro per dire: 'Mamma'".

È stato proprio Irama a sollevare la coppa del vincitore della prima edizione di "Amici Speciali", avendo la meglio nella finalissima su Michele Bravi, considerato alla vigilia il favorito alla vittoria.