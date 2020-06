Coronavirus: morto a 34 anni l'ex bimbo prodigio Chris Trousdale

È morto a 34 anni per complicanze legate al coronavirus Chris Trousdale, ex membro della boyband statunitense dei Dream Street. Il cantante, che era ricoverato in un ospedale di Burbank, in California, è venuto a mancare martedì sera.

Trousdale (nella foto in alto è il secondo da sinistra) raggiunse la popolarità quando aveva poco più di 13 anni, insieme agli altri bimbi prodigio dei Dream Street. La boyband, fondata dai produttori Louis Badonieri e Brian Lukow, esordì nel 2000 con il singolo "It happens every time", seguito da due album, l'eponimo "Dream Street" del 2001 e "The biggest fan" del 2002. La favola dei talentuosi ragazzini finì però prima del previsto e in modo brusco, quando i genitori dei baby cantanti trascinarono in tribunale i manager del gruppo.

Dopo lo scioglimento della band, Trousdale proseguì come solista (partecipando anche a un film, "Seducing spirits"), ma prestò abbandonò le scene. Riemerse solo nel 2010, quando partecipò a un episodio della serie Disney "Shake it up" per interpretare un personaggio che prendeva in giro Justin Bieber, da poco salito alla ribalta - anche lui da bimbo prodigio - con "Baby". Nel 2012 provò a partecipare al talent show "The Voice", ma venne scartato.