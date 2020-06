Chester Bennington in un vecchio video canta ‘Polly’ dei Nirvana: guarda

La band fondata dal compianto leader dei Linkin Park nel 1993, ha pubblicato sui social un vecchio video che vede Chester Bennington, quando era adolescente, cantare il brano “Polly” dei Nirvana. La clip condivisa su Facebook dai Grey Daze - e riportata più avanti - mostra un gruppo di ragazzi intenti a improvvisare e il frontman del gruppo di “In the end”, scomparso il 20 luglio 2017, interpretare la canzone della band di Kurt Cobain inclusa nell’album “Nevermind” del 1991.

Il prossimo 26 giugno il gruppo di Phoenix fondato da Chester Bennington pubblicherà l’album “Amends” che, tra gli altri, include i singoli “Sometimes”, “What’s in the eye” - originariamente registrato negli anni ’90 con il leader dei Linkin Park e rielaborato per il disco dei Grey Daze di prossima uscita - e “Sickness”.