Grey Daze (Chester Bennington), l’album ‘Amends’ esce il 10 aprile

La band di Phoenix, fondata dal compianto leader dei Linkin Park nel 1993, ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo album "Amends" che - anticipato dai singolo “What’s in the eye”, originariamente registrato negli anni ’90 con Chester Bennington e rielaborato per il disco dei Grey Daze di prossima uscita, e dal brano “Sickness” - arriverà sui mercati il prossimo 10 aprile.

Insieme a Bennington i Grey Daze hanno pubblicato l’album “Wake me” del 1994 e “...No Sun Today” del 1997. Il frontmane dei Linkin Park aveva annunciato nel 2017 - prima della sua scomparsa, avvenuta il 20 luglio 2017 - un progetto di riunione della formazione di Phoenix. Dopo la morte di Chester, il progetto è stato archiviato ma nel 2018 i Grey Daze - con l’aiuto di Talinda, la vedova della voce di “In the end” - hanno deciso di riprendere in mano il lavoro e pubblicare un disco.

I membri della band - Sean Dowdell, Mace Beyers e Cristin Davis - hanno lavorato alla realizzazione dell’album “Amends”, che includerà 11 tracce, selezionando registrazioni realizzate negli anni ’90 e hanno registrato nuove parti strumentali per accompagnare la voce rimasterizzata di Chester.

Ascolta il singolo “Sickness”, estratto dal nuovo album dei Grey Daze:

Ecco la tracklist e la copertina di “Amends”.

01. Sickness

02. Sometimes

03. What’s in the Eye

04. The Syndrome

05. In Time

06. Just Like Heroine

07. B12

08. Soul Song

09. Morei Sky

10. She Shines

11. Shouting Out