Chester Bennington canta nel nuovo singolo dei Grey Daze - ASCOLTA

Prima dei Linkin Park, dal 1993 al 1998, nella vita di Chester Bennington ci sono stati i Grey Daze. E probabilmente ci sarebbero stati ancora. Infatti, nel 2017, Bennington annunciò che la band si sarebbe riunita per rielaborare e ri-registrare loro canzoni risalenti a venti anni prima. Con la morte di Chester il progetto venne quindi archiviato. Poi, con il supporto della famiglia e della vedova di Chester, Talinda, la band, nel 2018, si è riorganizzata e per la prossima primavera è in programma la pubblicazione di un album.

Il primo singolo dei Grey Daze, intitolato "What's In The Eye", è stato pubblicato accompagnato da un video diretto da Zev Deans assemblando vecchi filmati di Chester. La canzone venne in origine registrata negli anni '90, ma è stata, come detto più sopra, rielaborata ad hoc per il nuovo disco.

Dicono i Grey Daze:

“Nel corso degli anni, siamo diventati più competenti, più esperti e avevamo più risorse, quindi abbiamo deciso di scegliere una selezione di brani dai nostri album precedentemente pubblicati e di registrarli nuovamente nel modo in cui avrebbero meritato di essere trattati negli anni '90, quando li abbiamo scritti e pubblicati. A febbraio 2017, abbiamo iniziato a registrare e in giugno Chester e Sean hanno annunciato la riunione, con un'esibizione dal vivo prevista per quell'autunno. Sfortunatamente, come tutti sappiamo, non è mai successo.”

Tra i musicisti ospitati nelle registrazioni ci sono il 23enne figlio di Chester, Jaime Bennington, Brian ‘Head’ Welch e James ‘Munky’ Shaffer dei Korn, Marcos Curiel dei POD, Chris Traynor dei Bush e Ryan Shuck, compagno di Chester nei Dead By Sunrise.

In una intervista rilasciata a Kerrang!, il batterista dei Grey Daze Sean Dowdell ha parlato del suo rapporto con Chester:

“Lui e io abbiamo avuto un legame scrivendo musica insieme. Amavamo scrivere i testi perché tutti e due avevamo un talento per esprimere l'intenzione emotiva. Lo comprendevo a quel livello. Potevo dire cosa stava cercando di trasmettere e potevo aiutarlo a modellarlo. Era un genio nella capacità di esprimere le sue emozioni con le metafore.”

Su cosa i fan devono attendersi dall’album dei Grey Daze, Sean ha detto:

"C'è profondità nei testi di questo disco. Chester canta ogni parola credendo che ogni singola emozione sia associata. È agrodolce per me. C'è quella cosa grande, ovvia e incombente, che non è qui a condividere tutto questo con me. Ma sono molto orgoglioso di come abbiamo curato questa musica. Ci sono voluti quasi tre anni per fare questo disco dopo la sua morte. Penso che sarebbe abbastanza orgoglioso di quello che abbiamo fatto."

Il mese scorso, Talinda Bennington ha spiegato che la pubblicazione dell'album dei Grey Daze aiuterà "a far luce su" dove “suo marito ha iniziato e, si spera, darà ai fan una migliore comprensione della sua arte e un quadro più completo del suo viaggio attraverso questa musica incredibile".

In un'intervista del 2001 con la rivista Revolver, Chester così descrisse lo stile musicale dei Grey Daze: