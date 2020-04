Grey Daze (Chester Bennington), guarda il video del nuovo singolo ‘Sometimes’

La band di Phoenix, fondata dal compianto leader dei Linkin Park nel 1993, ha pubblicato il terzo singolo estratto dal nuovo album dei Grey Daze che, intitolato “Amends”, uscirà il prossimo 26 giugno. La nuova canzone condivisa dal gruppo un tempo guidato da Chester Bennington è “Sometimes” e - oltre a seguire la pubblicazione dei precedenti singoli “What’s in the eye” e “Sickness” - è accompagnata dal video riportato di seguito.

Caricamento video in corso Link

“Chester era già un autorevole autore all'età di 18 anni, quando scrisse questa canzone (che inizialmente fu registrata quando aveva 21 anni)”, ha spiegato Sean Dowdell, co-fondatore e batterista dei Grey Daze, in una dichiarazione riportata da Blabbermouth in cui racconta il singolo “Sometimes”. Dowdell ha poi aggiunto:

“L'ho detto in precedenti interviste, ma questa è una di quelle canzoni che quando l’ascolto adesso, ora che sono un adulto, riconosco il dolore con cui Chester viveva ancora più intensamente. Come molti dei testi di Chester, il messaggio di questa canzone - secondo cui le cose brutte accadono e che le cose miglioreranno - risuona in modo completamente diverso con l'attuale crisi che tutti stiamo vivendo e porta un messaggio di speranza.”

“Amends” - la cui uscita, inizialmente in programma il 10 aprile, è stata posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus - sarà possibile ascoltarlo attraverso una serie di eventi di ascolto in programma il 10 aprile in tutto il mondo e ospitati dai fan, grazie a diverse piattaforme di streaming. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.