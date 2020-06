Concerti 2020, Psicologi al Rock in Roma 2021: data e biglietti

Dopo la notizia dell'annullamento del Rock in Roma 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, e l'annuncio delle prime nuove date della prossima edizione della manifestazione che si terrà nel 2021 - il cui cartellone presenta già i nomi di Niccolò Fabi, God Is An Astronaut e Willie Peyote - gli organizzatori del festival hanno comunicato che il duo formato da Drast e Lil Kaneki aprirà la stagione dei live della kermesse il prossimo anno. Gli Psicologi - che sarebbero dovuti andare in scena il prossimo 13 giugno al Rock in Roma - si esibiranno sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle di Roma l'11 giugno 2021 in occasione dell'edizione 2021 del Rock in Roma. Gli ospiti con cui il duo condividerà la scena per l’apertura sono: Tredici Pietro, Lil Busso, Radical Novelo, Voga, Security, Kimyo, Francesco Effelle, Frostee.

I biglietti, al prezzo di 20 euro + 3 di diritti di prevendita, sono disponibili su rockinroma.com, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita TicketOne e Box Office Lazio. Quelli già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data di Rock in Roma 2021.

Dopo alcuni singoli come, tra gli altri, "Diploma", "Autostima" e "Alessandra", gli Psicologi hanno presentato il disco "2001/1002" lo scorso 15 novembre, un doppio album contenente i due Ep pubblicati in precedenza da Drast e Lil Kaneki.