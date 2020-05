Concerti 2020, Rock in Roma: annunciate le prime nuove date del 2021

Due giorni fa lo staff del Rock in Roma, il tradizionale festival di musica estivo della Capitale, faceva sapere dell’annullamento dell’edizione 2020 della rassegna, causa Covid-19, dando appuntamento agli appassionati di musica al prossimo anno. La kermesse lasciava il pubblico con la promessa di aggiornamenti, aggiornamenti che sono arrivati oggi con le prime nuove date della prossima edizione, che slitta al 2021, del Rock in Roma. Al momento, gli artisti che già hanno un nuovo concerto nell’ambito della rassegna fissato in calendario per il prossimo anno sono Niccolò Fabi, il 24 giugno al Teatro romano di Ostia Antica; God Is An Astronaut, l’8 luglio, e Willie Peyote, il 16 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle. Seguiranno nei prossimi giorni nuove informazioni riguardanti gli altri artisti che avrebbero dovuto esibirsi sui palchi del festival.

I biglietti per le nuove date possono essere acquistati sin da ora su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate, mentre i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date del 2021. Ecco i dettagli dei live:

NICCOLÒ FABI | ROCK IN ROMA - TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA | 24 GIUGNO 2021

Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:00

Prezzo biglietti | GRADINATA NON NUMERATA: € 35,00 + € 5,25 d.p.

WILLIE PEYOTE | ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 16 LUGLIO 2021

Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:45

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p.

GOD IS AN ASTRONAUT | ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 8 LUGLIO 2021

Apertura porte h 18:30

Inizio concerto h 19:30

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p.; in cassa la sera dello show: € 25,00

