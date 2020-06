Concerti 2020, gli Helloween posticipano il tour europeo al 2021

Come si legge in un comunicato stampa, “a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus”, gli Helloween hanno posticipato tutto il tour europeo al 2021. Kai Hansen, Michael Kiske e soci, che avrebbero dovuto portare la loro musica nel nostro Paese il prossimo 30 settembre, si esibiranno martedì 27 aprile 2021 a Lorenzini District di Milano.

I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data del 2021.

Lo scorso ottobre gli Helloween hanno pubblicato l’album dal vivo “United alive”, testimonianza del tour “Pumpkins united tour” che, oltre ad aver visto di nuovo insieme la formazione classica del gruppo, ha fatto tappa in diverse città del mondo.

In attesa di rivederli in azione anche in Italia, ecco il video live di “Pumpkins united”: