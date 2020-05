I-Days 2021, annunciate le date: si riparte da Vasco e Foo Fighters

L'edizione 2021 degli i-Days, il festival musicale estivo di Milano, si svolgerà dal 10 al 13 giugno del prossimo anno. Ad annunciarlo è Live Nation, dopo aver comunicato, negli scorsi giorni, la cancellazione dell'edizione 2020 della manifestazione, a causa delle restrizioni governative legate all'emergenza epidemiologica da coronavirus. Gli organizzatori del festival hanno inserito all'interno del cartellone della prossima edizione degli i-Days i nomi dei primi headliner: si tratta di Vasco (che ha comunicato proprio oggi le date riprogrammate del suo tour, rinviato al prossimo anno) e i Foo Fighters.

La band guidata da Dave Grohl si esibirà sul palco del festival il 12 giugno 2021. Il tour di Vasco Rossi farà invece tappa a Milano il 13 giugno.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band del 12 giugno 2021. I biglietti per lo show di Vasco del 15 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto del 13 giugno 2021.

Tutti coloro che invece desiderano ottenere il rimborso del biglietto avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto, comprensivo quindi, del diritto di prevendita. Potrà essere richiesto entro e non oltre il 26 giugno 2020.

