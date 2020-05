Guarda la Dark Polo Gang dare fuoco al Colosseo nel video del nuovo singolo

La Dark Polo Gang dà fuoco al Colosseo nel video del nuovo singolo. Si fa per dire. Le fiamme che nella clip di "Gang" avvolgono l'anfiteatro simbolo di Roma e della romanità non sono chiaramente reali, ma realizzate al computer. Il video è diretto da Lake Milk e Acid Enrico e ha per protagonisti i componenti del trio trap capitolino, Wayne Santana, Pyrex e Tony Effe, i produttori Sick Luke e Youngotti, i rapper Oni One e Ski & Wok. L'immagine del Colosseo in fiamme riprende la copertina dell'ultimo disco del gruppo, "Dark Boys Club", appena pubblicato (qui la nostra recensione). Il mixtape ha segnato il ritorno della Dark Polo Gang a un anno e mezzo di distanza dall'uscita dell'ultimo album "Trap lovers".

"Dark Boys Club" contiene dieci pezzi che hanno visto Wayne, Pyrex e Tony Effe collaborare con - tra gli altri - Salmo (compare in "Pussy", insieme a Lazza), Ketama126 (il già membro della 126 Crew, il collettivo trasteverino lanciato da Carl Brave e Franco126, rappa in "Dark love gang"), Capo Plaza ) in "Amiri boys" e la femcee fenomeno di "Bando" Anna (compare in "Biberon", con DrefGold).