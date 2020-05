‘Slay at home’, un festival virtuale di musica metal con Gavin Rossdale, Suicide Silence e altri

I prossimi 29 e 30 maggio si terrà “Slay at home”, festival virtuale di musica metal organizzato da Frank Godla della rivista Metal Injection che sarà caratterizzato dalle esibizioni di diversi artisti come, tra gli altri, Matt Heafy dei Trivium, Suicide Silence, leader dei Bush Gavin Rossdale, Tesseract, Darkest Hour, Khemmis, Spotlights, Twelve Foot Ninja e Allegaeon. L’evento, che sarà trasmesso in streaming su YouTube e che prenderà il via alle 21 (ora italiana) di venerdì e di sabato, conterà della partecipazione di membri degli Stone Sour, Megadeth, GWAR, Dillinger Escape Plan e di altri artisti.

Durante il festival - che, tra le altre cose, presenterà installazioni artistiche di musicisti, grafici e fotografi - sarà possibile contribuire a una raccolta fondi a sostegno delle organizzazioni MusicCares e Global Giving.

Ecco la line up completa:

La diretta dei due giorni di festival sarà possibile seguirla nei video riportati di seguito:

Ecco il trailer dell'evento: