INXS, a giugno torna sul mercato il film concerto ‘Live Baby Live’

Il film concerto degli INXS del 1991, “Live Baby Live” - rimasterizzato, remixato e restaurato - tornerà sui mercati il prossimo 26 giugno. La registrazione video, diretta da David Mallet, testimonia lo show che la band australiana ha tenuto presso il Wembley Stadium di Londra il 13 luglio 1991.

Insieme all’annuncio dell’uscita della nuova versione di “Live Baby Live” - che sarà disponibile in digital download oltre che in formato DVD, Blu-Ray e anche in Blu-Ray 4K Ultra HD - è stato pubblicato il video dell’esecuzione di “Suicide blonde”, riportato di seguito.

Il lavoro di restauro del film concerto, originariamente pubblicato nel 1991 insieme all’album dal vivo “Live Baby Live”, è stato un processo durato dodici mesi durante il quale sono state usate le pellicole originali da 35 mm ed è emerso il video che immortala l’esecuzione di “Lately” - brano tratto dall’album “X” degli INXS del 1990 - che si pensava fosse andato perduto ed è stato incluso nella testimonianza in video del live.