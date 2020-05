Billy Idol canta da casa ‘Dancing With Myself’. Guada il video.

Billy Idol è stato ospite dello show di Jimmy Fallon nella parte dedicata ai "Remix da casa". Inieme al noto presentatore e alla band The Roots, l'artista ha cantato il suo famoso successo "Dancing With Myself". Una versione casalinga e divertente. Fu inciso per la prima volta dal loro gruppo Generation X, di cui il cantante britannico faceva parte, nel 1979. Il brano è stato ri-registrato e commercializzato dalla band con il nome Gen X nel 1980, quindi incluso nell'album "Kiss Me Deadly" del 1981. Sempre nello stesso anno Billy Idol ne pubblicò una nuova versione da solista, inclusa nel suo ep "Don't stop".

