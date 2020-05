Amici Speciali, la seconda puntata: cosa è successo e chi ha vinto

È andata in scena ieri sera, 22 maggio, la seconda puntata di Amici Speciali, lo spin off di Amici di Maria De Filippi inaugurato lo scorso venerdì con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare l’Italia in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Questa speciale versione del talent, che si snoda in quattro appuntamenti, senza pubblico in studio, vede sfidarsi personaggi – cantanti e ballerini - già affermati, divisi tra la squadra bianca e la squadra blu. Dopo che nella puntata precedente ad aggiudicarsi la vittoria era stato il ballerino Alessio, della squadra bianca, ieri sera il vincitore della seconda puntata del talent si è rivelato essere Alberto Urso, della squadra blu.

La vittoria del tenore è stata decretata dopo che Urso ha vinto la prima manche, superando i vincitori delle due manche successive, rispettivamente Random – che nel corso del programma ha presentato il suo nuovo singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” – della squadra bianca e Gabriele della blu.

I concorrenti di Amici Speciali - Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Stash, Irama, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas - sono stati valutati dal pubblico, via televoto, dalla giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello ma anche da Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio, Rudy Zerbi e dai rappresentanti di network radiofonici Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.