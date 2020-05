Gaia (ad Amici Speciali), esce 'Nuova genesi': c'è il singolo 'Il rosso delle rose'

Nuovo album e singolo per Gaia - all'anagrafe Gaia Gozzi -, tra i concorrenti di "Amici speciali", la nuova versione del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti non emergenti ma cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico (la voce italo-brasiliana di "Chega" ha conquistato di diritto un posto nella rosa dei concorrenti dopo aver vinto l'ultima edizione del tradizionale serale di "Amici"). "Genesi", l'album pubblicato lo scorso marzo, torna ora nei negozi sotto forma di riedizione contenente tre nuove canzoni oltre a quelle già contenute nella versione originale: "Calma" (la versione in italiano della sua "Chega" - quella originale è interpretata in portoghese), "Bela Flor" e il nuovo singolo "Il rosso delle rose", che Gaia farà ascoltare questa sera durante la seconda puntata di "Amici speciali", in onda in diretta su Canale 5. Tra gli autori della canzone ci sono Jacopo Ettorre (già al fianco di Giusy Ferreri, Benji & Fede, Federica Carta e Shade), Simone Privitera (Simon Says) e Giorgio Spedicato (Machweo), questi ultimi due entrambi già al fianco di Gaia per altri brani dell'album.

Ad aprile Gaia - che nel 2016 aveva partecipato ad "X Factor", classificandosi seconda - è stata incoronata vincitrice della 19esima edizione di "Amici". Partito lo scorso 28 febbraio, il talent è andato regolarmente in onda nonostante l'emergenza coronavirus - in diretta, ma senza pubblico, ad eccezione della prima puntata.