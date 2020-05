Elliott Smith: esce una versione ampliata del suo secondo album

E' in uscita, il prossimo 28 agosto, l'eponimo secondo album pubblicato da Elliott Smith nel 1995, in versione rimasterizzata e ampliata nella ristampa per celebrarne il 25esimo anniversario.

Il box include il 'Live at Umbra Penumbra', una performance del 1994 tenuta in un caffè di Portland, che si dice sia la prima registrazione dal vivo conosciuta da solista del cantautore scomparso il 21 ottobre 2003. Qui sotto si può ascoltare la versione di "Big Decision" inclusa nell' album dal vivo.

Il cofanetto include inoltre un libro di 52 pagine con testi scritti a mano, le parole di alcuni musicisti sulla realizzazione dell'album e una serie di fotografie inedite di JJ Gonson, che ha realizzato anche la copertina del disco.

A curare la nuova uscita è stato chiamato Larry Crane, produttore e archivista ufficiale della famiglia Smith, che ha analizzato il materiale a disposizione per individuare le migliori fonti. Crane ha detto che il nuovo album dal vivo proviene da una cassetta di alta qualità fornita da Casey Crynes:

"Di questo spettacolo esistono MP3 che si scambiano i fan, ma quando la gente ascolterà ciò che sono stato in grado di estrarre da questo nastro originale, rimarrà scioccata".

Slim Moon, il fondatore dell'etrichetta discografica Kill Rock Stars in una nota ha dichiarato: