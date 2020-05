Matt Berninger: ecco ‘Serpentine prison’, title track del suo album in uscita a ottobre

Il prossimo 2 ottobre arriverà sui mercati il primo album solista del leader dei National che, come già annunciato, si intitolerà “Serpentine prison”. In attesa dell’uscita del disco, Matt Berninger ha pubblicato oggi, 20 maggio, la title track della sua prima prova sulla lunga distanza registrata senza i suoi compagni di band.

“Il brano ‘Serpentine prison’ è stato scritto nel dicembre 2018, una settimana dopo aver registrato I Am Easy To Find con The National”, ha dichiarato il frontman della formazione di Cincinnati che ha aggiunto: “Per molto tempo ho scritto brani per film e musical e altri progetti dove dovevo entrare nella testa di qualcun altro per trasmettere i sentimenti di un’altra persona. Mi piaceva farlo, ma ero pronto a scavare nella mia e questa è la prima cosa che è venuta fuori.” Berninger, inoltre, ha spiegato:

“Il titolo si ispira ad un tubo di scarico serpeggiante che sfocia nell'oceano vicino all'aeroporto di Los Angeles. C’è una rete di protezione sul tubo per impedire alle persone di arrampicarsi verso il mare. Ho lavorato al brano con Sean O’Brien e Harrison Whitford e l’ho registrato sei mesi dopo con Booker T. Jones alla produzione. Sembra un epilogo, quindi ho chiamato l’album come il brano e l’ho messo per ultimo.”

Ecco il video che, diretto, girato e montato da Tom Berninger e Chris Sgroi, accompagna il nuovo singolo di Matt Berninger:

Il primo disco solista del frontman dei National è stato prodotto da Booker T. Jones, frontman dei Booker T & the M.G.’s, con la collaborazione di Sean O’Brien ed è stato realizzato con il contributo di diversi artisti come, tra gli altri, Matt Barrick, Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf e Gail Ann Dorsey.