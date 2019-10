Matt Berninger: arriva l'album solista del frontman dei National

Matt Berninger dei National debutta come solista. Il leader della band simbolo dell'indie rock statunitense degli anni Duemila ha annunciato che presto spedirà nei negozi il primo disco registrato senza i suoi compagni di band. Ne ha già offerto un'anticipazione con il singolo "Walking on a string", in duetto con Phoebe Bridgers, brano contenuto nella colonna sonora del film Netflix "Between two ferns":

L'album ha già un titolo: è "Serpentine prison". Berninger lo ha registrato insieme a Booker T. Jones, noto ai più per essere il frontman dei Booker T & the M.G.'s, leggendaria formazione r&b.