Concerti 2020, Thom Yorke: posticipata al 2021 la data a Milano

Il concerto del frontman dei Radiohead originariamente previsto il 9 luglio 2020 a Milano è stato riprogrammato per l’8 luglio 2021 al Lorenzini District del capoluogo lombardo. Cambia dunque la location del live, che avrebbe invece dovuto andare in scena all’Ippodromo di Milano nell’ambito del Milano Summer Festival. Si legge nella nota stampa che annuncia la nuova data di Thom Yorke che “i biglietti già acquistati a 50 euro (più diritti di prevendita) rimangono validi per la nuova data e danno accesso al Primo Settore”. Sono inoltre disponibili su TicketOne i biglietti di Secondo Settore al prezzo di 40 euro più i diritti di prevendita.

Il set, parte del ciclo di spettacoli battezzati “Tomorrow’s Modern Boxes”, vede in scena oltre al polistrumentista britannico anche Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. La ragione dello slittamento del live risiede, come per tutti gli altri grandi concerti che erano in calendario per i prossimi mesi, nella “pubblicazione del DL - 16 MAGGIO n.33/2020, che vieta gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e quindi, di fatto, non consente l’organizzazione e l’effettuazione di concerti e spettacoli in Italia fino al 31 luglio 2020”.

