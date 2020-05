Roger Waters contro David Gilmour: "Bannato dai social dei Pink Floyd"

"Parlo ai fan dei Pink Floyd...": in un lungo video postato su Facebook intitolato semplicemente "Announcement" Roger Waters riaccende la polemica - mai finita - con David Gilmour. La pietra dello scandalo questa volta è la recente "versione Covid" a di "Mother", il classico dei Pink Floyd, diffusa un paio di giorni fa.

Waters racconta dell'affetto ricevuto dai fan, poi si chiede come mai la canzone non sia disponile sui profili ufficiali della band e sul sito:

La risposta è che non c'è nulla di mio perché sono stato bannato da David Gilmour. Un anno fa ho indetto una sorta di 'Camp David' con i membri sopravvissuti della band, dove ho proposto una serie di misure per andare oltre il passato. Una delle cose che ho chiesto che avessimo accesso paritario alle pagine del gruppo, perché chi le segue lo fa per corpus di musica della band.