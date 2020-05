Giradischi a trazione diretta Pioneer PLX-500

CARATTERISTICHE, PREZZO E OVERVIEW DEL PIONEER PLX-500 SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Continua la “passeggiata” di Vinyl nel mondo dei giradischi. Di ogni tipo e fattura, dagli entry level ai device per audiofili, passando per gli oggetti quasi solo d’arredamento per arrivare ai modelli top di gamma, dai prezzi quasi inaffrontabili.

Questa volta ci concentriamo su un prodotto a trazione diretta: un giradischi della famiglia di quelli dotati di un albero di trasmissione che trasferisce il moto dal motore al piatto, senza utilizzare dunque la famosa cinghia. Per gli amanti del genere, i vantaggi della trazione diretta consistono in una maggiore solidità del motore – meno soggetto a rottura; la possibilità di ruotare i dischi in entrambe le direzioni (ottimo per lo scratch); infine una velocità costante garantita.

Veniamo quindi a fare una carrellata sul modello Pioneer PLX-500, prodotto dalla multinazionale giapponese specializzata in prodotti di intrattenimento digitale con sede a Tokyo, fondata nel 1938.

