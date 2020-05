Neil Young: la nuova canzone "Try" spezza il cuore. Esce "Homegrown": storia e tracklist

E' ormai imminente - avverrà il 19 giugno - la pubblicazione di "Homegrown", l'album "Perduto" di Neil Young, "una specie di ponte fra 'Harvest' e 'Comes a time'", come l'ha definito lo stesso cantautore canadese, inciso fra il 1974 e il 1975.

Ecco la traduzione integrale del messaggio con cui Neil Young ha annunciato la pubblicazione:

"Vi chiedo scusa. Questo album, 'Homegrown', sarebbe dovuto essere nelle vosyre mani un paio d'anni dopo 'Harvest'. E' la faccia triste di una storia d'amore. Il danno provocato. Il cuore spezzato. Non riuscivo proprio ad ascoltarlo, volevo andare oltre. Così l'ho tenuto per me, nascosto in archivio, su uno scaffale, nel retro della mia mente. Ma invece avrei dovuto condividerlo. E' davvero bellissimo. Ed è per questo che l'avevo registrato. A volte la vita fa male - sapete cosa intendo dire. Registrato in analogico fra il 1974 e l'inizio del 1975, recuperato e restaurato con cura e amore da JOhn Hanlon. In alcune canzoni alla battera c'è Levon Helm, in altre Karl T. Himmel, in una ccanta Emmylou Harris. 'Homegrown' contiene un brano parlato, molte canzoni acustiche da solista mai pubblicate o fatte ascoltare prima, e alcune grandi canzoni suonate con una eccellente band di amici, fra cui Ben Keit - steel e slide guitar - Tim Drummond - basso - e Stan Szelest - pianoforte".

Il disco fu scritto nel periodo della separazione di Young dalla moglie, l'attrice Carrie Snodgress (i due rimasero insieme dal 1971 al 1974, ed hanno avuto un figlio, Zeke). La Snodgress è morta nel 2004.

Ascoltate "Try":

Il testo di "Try" parla di "porte del cuore aperte e di chiavi che non girano"



("Darlin', the door is open

To my heart and I've been hoping

That you won't be the one

To struggle with the key"),

di "molto tempo sprecato"

("We got lots of time

To get together if we try")



dice che "il tempo è scaduto, e nessuno vede al di là dell'angolo"



("The waitin' time is over

No man sees around the corner

Walkin' in the rain and comin' home dry

There's something missin' there

It's easier to care and try")



e nel ritornello parla di scuse



("And I try to wash my hands

And I try to make amends

And I try to count my friends")



per avviarsi alla conclusione così: "Mi piacerebbe riprovarci, ma merda, Mary,non so ballare...":



"I'd like to take a chance

But shit, Mary, I can't dance

So here's to lookin' up your old address

Holly what a mess

We gotta take the rest and try"



e chiudersi con parole definitive: "Abbiamo avuto molto tempo per riuscire a stare insieme, se avessimo provato".



We got lots of time

To get together if we try

We got lots of time

To get together if we try



Ecco la tracklist di "Homegrown":

"Separate Ways"

"Try"

"Mexico"

"Love Is A Rose"

"Homegrown"

"Florida"

"Kansas"

"We Don't Smoke It No More"

"White Line" (già uscita su "Ragged Glory" nel 1990)

"Vacancy"

"Little Wing" (già uscita su "Hawks & Doves" nel 1980)

"Star of Bethlehem" (già uscita su "American Stars 'n' bars" nel 1975)