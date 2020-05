Little Richard: i funerali del 're del rock'n'roll' solo in forma privata

Si svolgeranno in forma privata i funerali di Little Richard, il "re del rock'n'roll" scomparso lo scorso 9 maggio all'età di 87 anni a causa di un tumore osseo. Le esequie si terranno il 20 maggio e non saranno aperte al pubblico. Little Richard sarà poi sepolto alla Oakwood University, un'università storicamente afroamericana nei pressi di Huntsville, in Alabama.